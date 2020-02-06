أعلن البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشارة بطرس الراعي، موقف الكنيسة المارونية في لبنان من التوطين، مشددا على أن الكنيسة لا تريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين في البلاد.
وقال الراعي قبيل سفره إلى روما، اليوم الخميس، إنه سيتطرق خلال لقائه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان إلى موضوع التوطين، معتبرا أن "هذه نقطة أساسية وموجودة في الدستور اللبناني، ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين، لأنهم شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم إلى بلدانهم".
كلام الراعي يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المقترحات السياسية في خطته للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، والتي كانت واشنطن كشفت عن مضمونها الاقتصادي قبل فترة وجيزة في مؤتمر عقد في البحرين، الذي تحدث عن استثمار في المنطقة بقيمة نحو 50 مليار دولار، سيخصص منها 6.3 مليار دولار للبنان، حيث يدور الحديث عن توطين الفلسطينيين في دول الشتات لإنهاء قضية اللاجئين.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة المارونية ترفض توطين الفلسطينيين والسوريين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.