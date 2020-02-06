دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «دبي للتسوق» يُحقق نجاحات تضعه في مصاف مهرجانات التسوق الكبرى في العالم

اختتمت الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، فعالياتها بنجاح كبير؛ حيث حقق المهرجان هذا العام أرقامًا مذهلة جعلته في مصاف مهرجانات التسوق الكبرى في العالم.

وشهد الحدث خمسة أسابيع من التخفيضات، و38 يومًا من الفعاليات، و912 ساعة من الصفقات والحفلات والفعاليات والتجارب الاستثنائية.

ونُظمت في دبي خلال الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، 3847 فعالية، منها 2059 فعالية مجانية، وشارك 440 فنانًا خلال هذه الفعاليات، منهم 197 فنانًا ترفيهيًّا متجولًا.

وشهد المهرجان تخفيضات مذهلة على 1000 علامة تجارية في 4000 متجر، بالإضافة إلى 28 صفقة ضمن مفاجآت مهرجان دبي للتسوق، التي قدمت صفقة حصرية في متجر واحد ليوم واحد، وتم الكشف عن هذه الصفقات قبل 24 ساعة من توافرها.

وكان عشاق الموسيقى على موعد مع 183 حفلًا غنائيًّا خلال المهرجان، منها 167 حفلًا مجانيًّا، وطربت الجماهير الحاضرة خلال هذه الحفلات الغنائية على أنغام 10490 أغنية.

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ومن أبرز الأغنيات التي شهدها المهرجان، أغنية «دبي كوكب آخر» التي أداها سندباد الأغنية العربية راشد الماجد، بمناسبة الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق. وتعتبر هذه الأغنية امتدادًا لأغنية دبي دانة الدنيا.

وتألقت الدورة الـ25 من المهرجان من حيث حجم الجوائز التي قدمتها؛ حيث بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون درهم فاز بها 8818 شخصًا تغيرت حياة معظمهم على إثرها. وشملت الجوائز 87 سيارة، و3096 جائزة ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وغيرها من الجوائز.

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