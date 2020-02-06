شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرتين مفخختين للحوثيين بمدينة المخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة فى الساحل الغربى باليمن اليوم الخميس طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وكانتا تستهدفان حفلاً مدرسياً أقامته إدارة مديرية المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى فى مدرسة الزهراء بمدينة المخا.

وأوضح الإعلام العسكرى التابع للقوات المشتركة فى الساحل الغربى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا.



وكانت ميليشيات الحوثى المدعومة إيرانياً استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا فى أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود.

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أعلنت مصادر طبية رسمية فى اليمن تابعة للإعلام العسكرى، مقتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي الحديدة.

وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة ،العربية، الإخبارية اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة.

وأكدت المصادر، أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفةً أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك، وفي السياق، كبّدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.