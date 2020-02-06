شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف تجمعات المليشيا الحوثية فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الجيش اليمنى عددا من عناصر مليشيا الحوثى المدعومة من إيران اليوم الخميس، غربى محافظة الجوف، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن قوات الجيش استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية فى منطقة "المحزمات" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب"، غربى المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، لم يتم إحصاؤهم بعد.



كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، آليات قتالية تابعة للمليشيا المتمردة، فى المنطقة ذاتها، كبدتها خسائر فى الأروح والعتاد، كما أحبطت قوات الجيش اليمنى محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، فى جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، وأجبرتها على التراجع والفرار.

أعلنت مصادر طبية رسمية فى اليمن تابعة للإعلام العسكرى، مقتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي الحديدة.

وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة ،العربية، الإخبارية اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة.

وأكدت المصادر، أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفةً أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.

وفي السياق، كبّدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

وقد شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيداً خطيراً من قبل الميليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية، انتهى بالفشل، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وذكر إعلام القوات المشتركة - في بيان - أن تصعيد الميليشيات الحوثية يأتي ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، وقد شمل محاولات تسلل انتحارية ومتزامنة صوب المناطق المحررة في مديريات (بيت الفقيه والتحيتا) بمحافظة الحديدة، وقد استخدمت الميليشيات في تصعيدها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ، ولكن باءت محاولاتها بالفشل.

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