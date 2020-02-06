شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يؤكد دعمه للجهود الأمريكية لحل الدولتين فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن جونسون جدد التأكيد على دعمه لخطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، وحل الدولتين خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
واقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى، إقامة دولة فلسطينية تكون لها عاصمة فى القدس الشرقية، لكن ذلك يعتمد على اتخاذ الفلسطينيين تحركات نحو الحكم الذاتى وذلك فى مسعى لتحقيق انفراجة فى مساعى السلام، ورفض الزعماء الفلسطينيون هذه الخطة.
من ناحية أخرى، شكك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس فى احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأكد فى نجاح خطة السلام التى كشفت عنها الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.
وردا على سؤال لصحيفة لوفيجارو عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه "يؤمن بدولتين سياديتين". ولم يوضح ماكرون ما يقصده.
وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.
وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون "نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام. لا يمكن تحقيق ذلك فى وجود طرف واحد".
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