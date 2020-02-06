السودان.. البرهان يعقد أول اجتماع مع حمدوك بعد لقائه نتنياهو

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بشأن القضايا السياسية الراهنة.

وذكر بيان صادر من المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي، اطلعت عليه الخليج 365، أن البرهان، عقد اجتماعا بالقصر الرئاسي مع حمدوك، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعضوي المجلس عائشة موسى وصديق تاور.

وهذا اللقاء الأول بين البرهان وحمدوك، عقب نفي الأخير علمه بلقاء الأول رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في حين أن البرهان أكد أن حمدوك كان على علم بالأمر.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث القضايا السياسية الراهنة وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد عبر تنفيذ ما تم التوافق عليه من متطلبات الفترة الانتقالية، وإنزال شعارات الثورة إلى أرض الواقع.

وفجر الخميس، أعرب مجلس الوزراء، عن تفاجئه بتصريحات البرهان بشأن لقائه بنتنياهو.

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وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح، أن "حمدوك، لم يكن على علم بزيارة البرهان، ولقائه نتنياهو. ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر".

وشدد صالح، أن "أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، واتفقنا على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة".

وتابع أن "أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".

والأربعاء، قال البرهان، لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف، أنه أبلغ حمدوك، قبل يومين من لقائه بنتياهو بالخطوة، مضيفا أن رئيس الوزراء أبدى موافقته.

وأوضح البرهان، في ذات اللقاء أن لقاءه مع نتنياهو، أملته ضرورات الأوضاع الصعبة في البلاد، والمهددات التي تواجه الشعب.

والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر"، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، وأنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.