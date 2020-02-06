بتمويل تركي.. توزيع مساعدات لمتضرري العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الخميس، توزيع مساعدات مالية وطرود غذائية على متضرري العدوان الإسرائيلي، بتمويل من وقف الديانة التركي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، شنت إسرائيل عدوان على القطاع تسبب بتدمير كلي لنحو 100 وحدة سكنية، بينما تضررت حوالي 700 وحدة أُخرى بشكل جزئي، بحسب وزارة الأشغال الفلسطينية.

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وفي تصريح للأناضول، قال وكيل وزارة الأوقاف بالقطاع، عبد الهادي الأغا: "بدأنا توزيع مساعدات نقدية وعينية (طرود غذائية) على 25 عائلة تضررت منازلهم، بشكل كلي وجزئي، جراء العدوان الأخير على غزة".

وأضاف أن "المشروع يأتي في إطار المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية للوزارة تجاه أبناء شعبنا، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهذه العائلات الكريمة التي تضررت جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وأعرب الأغا عن شكره لتركيا رئاسة وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم للفلسطينيين.

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