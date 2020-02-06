الجيش الإسرائيلي يقرر إرسال المزيد من القوات للضفة الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه قرر إرسال المزيد من قواته إلى الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول "وفقا لتقييم الوضع الذي يجري بشكل نتواصل في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة الضفة الغربية بقوات إضافية".
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة.
ويتوقع أن تجري في الأراضي الفلسطينية مسيرات بعد صلاة الجمعة غدا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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