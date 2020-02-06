الجيش الإسرائيلي يغلق حاجزا عسكريا غربي رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، مدخل بلدة رأس كركر، وحاجز "العنب"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عقب إطلاق النار على مركبة إسرائيلية.
وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن قوة إسرائيلية، أغلقت مدخل بلدة رأس كركر، وحاجز العنب المؤدي لقرى غربي رام الله أمام المركبات الفلسطينية.
وأضاف الشهود، إن قوات كبيرة من الجيش تنتشر في محيط بلدة رأس كركر، وتوقف المركبات الفلسطينية، وتدقق في هويات المواطنين.
وفي وقت سابق، قالت القناة الإسرائيلية (12)، إن جنديا أصيب بجروح طفيفة، في عملية إطلاق نار، وسط الضفة الغربية.
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