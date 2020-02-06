إحراق مكتب ممثل خامنئي و إمام جمعة مدينة مشهد

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن شباب الانتفاضة من حرق مكتب ممثل خامنئي في محافظة خراسان الرضوية، إمام جمعة مدينة مشهد وعضو مجلس خبراء النظام ”أحمد عَلَم الهدى“ وهو أحد أشرس قادة النظام الإيراني وأكثرهم إجرامًا.

”عَلَم الهدى“ كان في عام 1980 مسؤولًا عن ”لجنة الثورة الإسلامية“ في المنطقة الأولى بطهران وشارك مباشرة في قمع وإعدام أعداد كبيرة من الشباب والمعارضين للنظام وقتلهم.

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كما تم تعيينه في عام 2005 ممثلًا لخامنئي في محافظة خراسان وفي عام 2015 أصبح إمام جمعة مدينة مشهد مركز المحافظة المذكورة ومازال على منصبه. ولعب دورًا نشطًا في قمع انتفاضتي يناير2018 و نوفمبر 2018 في مدينة مشهد.

وفي 14 من يناير هذا العام، طالب هذا المجرم، بإعدام أولئك الذين يمزّقون صورة سليماني الهالك .

وقال