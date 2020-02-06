الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يزور السعودية.. السبت المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت وسائل إعلام أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيزور المملكة العربية السعودية السبت المقبل، بعد مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، طبقاً لـ (RT).

وسلم وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان خلال زيارة يقوم بها حاليًا إلى الجزائر، دعوة للرئيس تبون لزيارة السعودية .

وقال وزير الخارجية على حسابه الرسمي في “تويتر”: “تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية.”

وتابع الوزير قائلاً: “سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر ولازالت -ولله الحمد- تزداد عمقًا ورسوخًا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاءً بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية.”

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