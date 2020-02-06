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مرور الرياض يطيح بشخص دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.

وأكد “المرور” أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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