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شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس عدة غارات على مدينة غزة ومحافظة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ أرضا زراعية جنوب شرق رفح، وهدفاً في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل المواطنين.
وفي السياق ذاته.. اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة، واندلعت مواجهات في المكان بين العشرات من الشبان العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.
وزعم جيش الاحتلال أنه عثر على مركبة في بيت جالا، نفذ سائقها عملية دهس لجنود في مدينة القدس اليوم.
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مقدم من: القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية عملية الدهس.. الاحتلال يشن غارتين على غزة ورفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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