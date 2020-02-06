«الصحة» تعلن عن 1000 وظيفة شاغرة لخريجي طب الأسنان.. رابط التقديم

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة شاغرة في تخصص “طب الأسنان” لحملة بكالوريوس طب الأسنان من المواطنين من الجنسين، للعمل في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن التقديم على هذه الوظائف سيكون متاحاً اعتباراً من الأحد الموافق 15/9/1441هـ، ولمدة أسبوعين.

وأشار الإعلان إلى أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، بالدخول على الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa