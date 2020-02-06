شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية بـ«هونج كونج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج، أنها تابعت مع سفارة خام الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإجلاء تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين ولله الحمد.