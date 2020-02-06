الصين تُحوِّل مباني عامة إلى منشآت طبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاول الصين جاهدة تأمين أسـرّة لآلاف المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته إلى 563 وفاة، وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة الخميس، والتي أشارت إلى انتشار الفيروس في 25 دولة حول العالم.

ومن المتوقع افتتاح مستشفى ميداني ثانٍ يتسع لـ1600 سرير في مدينة ووهان، التي فرضت عليها إجراءات عزل، بعد افتتاح مستشفى أول يتسع لألف سرير في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إنها بصدد تحويل مبانٍ عامة إلى منشآت طبية لاستقبال المصابين؛ إذ تعاني المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة نقصاً «حاداً» في الأسـرّة. وبحسب لو ليشان المسؤول الكبير في ووهان، فإن 8182 مريضاً أُدخلوا إلى 28 مستشفى تتسع جميعها لـ8254 سريراً. وقال للصحفيين إن هناك نقصاً في المعدات والمستلزمات.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانج: «يتعين علينا جميعاً بذل كافة الجهود في أنحاء البلاد لتوفير مستلزمات الإمدادات الطبية الضرورية والخبراء الطبيين في مقاطعة هوباي»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وقالت مجموعة «بي جي آي»، المتخصصة في تسلسل الجينوم ومقرها جنوبي الصين، إنها افتتحت الأربعاء، مختبراً في ووهان يسمح بفحص ما يصل إلى ألف شخص يومياً لرصد الفيروس.

كما خضعت عدة مناطق بعيدة عن «ووهان»، لقيود على التنقل، منها مدينة هانجتشو التي تبعد 175 كيلومتراً عن شانجهاي، حيث قطعت السلطات الطرق بأسيجة، وبثت دعوات إلى السكان عبر مكبرات الصوت بـ«عدم الخروج». كما عرضت على الأهالي حوافز مالية للإبلاغ عن الأشخاص القادمين من هوباي.

وفي بكين يسود هدوء حذر الشوارع فيما تبدو المتاجر مغلقة، كما فُرض حظر على المطاعم بقبول حجوزات لحفلات.

وفي ننشانج عاصمة مقاطعة جيانجشي المحاذية لهوباي، يتعين على الصيادلة إرسال تقارير للسلطات حول كل من يقوم بشراء أدوية لعلاج الحرارة أو السعال. وتخضع المدينة لقيود على عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالخروج من المنزل.