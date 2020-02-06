السعودية تعلن تعليق السفر إلى الصين

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الرياض: أعلنت السعودية الخميس عن تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار اجراءات صحية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة الفيروس إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد، بينما أكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس.

وقالت الوكالة "في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية".

وحذرت السلطات السعودية المواطنين من مخالفة هذه الاجراءات، مشيرة إلى أنه "سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين".

وبحسب البيان، فإنه في حال خالف أحد المقيمين الأجانب لذلك، فلن يسمح له بالعودة إلى السعودية. ولم تسجل السعودية أي اصابات بفيروس كورونا المستجدّ على أرضها، وقامت بالفعل بتعليق الرحلات الجوية إلى الصين.

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وفي الخليج، لم تسجل أي اصابات سوى في الإمارات بالفيروس لدى خمسة من الصينيين الذين قدموا من ووهان التي ظهر فيها الفيروس. ودعت الكويت والبحرين وسلطنة عمان أيضا مواطنيها إلى عدم الذهاب إلى الصين.

وتفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين الخميس مع ارتفاع حصيلته إلى 563 وفاة فيما يحتجز الالاف في حجر صحي على سفن سياحية ما يضيف الى المخاوف العالمية من انتشار المرض.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في ارجاء الصين أكثر من 28 ألف إصابة، فيما تجهد السلطات لاحتواء المرض الذي ينتشر رغم اجبارها الملايين على البقاء في منازلهم في عدد متزايد من المدن.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان بمقاطعة هوباي وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي.

والخميس كان آلاف الأشخاص عالقين على متن سفينتين سياحيتين في آسيا، فيما أظهرت الفحوص إصابة 20 شخصا بالفيروس على واحدة منهما.

