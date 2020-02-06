دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تحدد 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة Oppo مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هاتف Oppo Find X2 في 22 من فبراير، وذلك قبل إنطلاق فعاليات برشلونة MWC 2020 في 24 من فبراير.

تستعد الكثير من الشركات المصنعة للهاتف للكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تنافس في الأسواق خلال الفترة القادمة، حيث تنطلق بعض المؤتمرات خلال فعاليات برشلونة القادمة، بينما يأتي البعض الأخر قبل بدء المعرض رسمياً.

نشرت العملاق الصيني Oppo اليوم إعلان تشويقي يكشف عن موعد مؤتمر هاتفها القادم من سلسلة Oppo Find الذي ينطلق بعنوان Find X2.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حول هاتف Find X2 حتى الآن، على أن هذا الإصدار يتميز بحجم 6.5 إنش في الشاشة، التي تدعم جودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث إطارات 120Hz، كما تتميز الشاشة بحواف منحنية.

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من جانب يضم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865، كما يضم معالج M1 مساعد، لدعم معدل التحديث الأعلى في الشاشة.

ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار مستشعر Sony IMX689 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، والتي تأتي بميزة الضبط التلقائي متعددة الإتجاهات، بينما يأتي المستشعر الثاني IMX708، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto والذي يدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تحدد 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.