دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات تويتر تتخطي المليار دولار في الربع الرابع من 2019

تخطت إيرادات تويتر التوقعات ووصلت إلى 1.01 مليار دولار في الربع المالي الرابع من 2019 بفضل زيادة عدد المستخدمين.

أعلنت تويتر عن نتائج الربع الرابع والأخير من العام المالي 2019، وكشفت فيها عن تحقيق إيرادات بواقع 1.01 مليار دولار.

يأتي ذلك بفضل الزيادة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا والتي فاقت جميع التوقعات، والذي وصل إلى 152 مليون مستخدم.

لكن بالرغم من تحقيق قفزة في الإيرادات وعدد المستخدمين، شهدت الشركة تراجعًا في صافي الدخل بسبب التكاليف الكثير لتحسين المنصة.

فحسب التقرير المالي لتويتر، فقد كانت الإيرادات في الربع الرابع من 2019 بواقع 1.01 مليار دولار أعلى بنحو 11% من نفس الفترة من العام الأسبق، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنحو 21% مقارنة مع الربع الرابع من 2018 وبزيادة كذلك عن الربع الثالث من 2019 بنحو 7 ملايين مستخدم. أما صافي الدخل فقد توقف عند 195.6 مليار دولار وبتراجع وصل 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

بالحديث عن 2019 بشكل عام، فقد تمكنت تويتر من إضافة 26 مليون مستخدم نشط يوميًا، تقول الشركة أن السبب في ذلك يعود إلى تحسين منتجات المنصة وبيئة الاستخدام.

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وأشار جاك دورسي، المدير التنفيذي لتويتر، أن سياسة الخصوصية والأمان المتجددة قللت نسبة الإبلاغ عن الانتهاكات بنسبة 27%.

بالجانب الأخر، فقد قالت تويتر أنها تعمل على إعادة بناء خادم خاص بالإعلانات في النصف الأول من 2020 لتحسين نتائجها.

المصدر:

Variety

التدوينة إيرادات تويتر تتخطي المليار دولار في الربع الرابع من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.