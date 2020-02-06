أصيب 14 إسرائيليًا بعملية دهس في القدس

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الصور الأولى لعملية الدهس أصيب 14 إسرائيليًا، فجر الخميس، فيما يعتقد أنها عملية دهس على خلفية أمنية في إحدى مناطق القدس الغربية. وأفاد مراسل سكاي نيوز أن أحد المصابين بحالة خطيرة، بينما إصابة آخر متوسطة، و12 آخرين بجروح طفيفة. وقالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية إن عمليات البحث والتمشيط عن السيارة المتورطة في العملية، ما زالت مستمرة. أخبار ذات صلة

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