عاجل.. تركيا تطلب من روسيا إيقاف هجمات الجيش السوري في إدلب

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة تتوقع من روسيا، أن توقف هجمات الجيش السوري في إدلب فورا، وأنهم في انتظار وصول وفد روسي إلى تركيا لبحث الوضع في إدلب ورئيسا البلدين سيجتمعان بعد ذلك إذا لزم الأمر، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخرا أن تركيا ستواصل العدوان على منطقة إدلب، في شمال غرب سوريا، بعدما ادعت الحكومة أن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب 9 في قصف لقوات الحكومة السورية.