ولى عهد دبى يعتمد وثيقة مبادئ السلوك الوظيفى والأخلاقيات لموظفى الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، وثيقة مبادئ السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، قائلا:"نحرص على الارتقاء بمواردنا البشرية".

وقال ولى عهد دبى في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس:"اعتمدنا وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي... نحرص على الارتقاء بمواردنا البشرية ووضع الأنظمة التي تمكنهم من الارتقاء بأدائهم الوظيفي ضمن الضوابط والقوانين".



حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم



حمدان بن محمد

وتابع:"صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤمن بأن الموظف هو رأس مال الحكومة، ومستمرون في تطوير قدراتنا البشرية ومواردنا للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة المهنية والالتزام السلوكي وتقديم صورة مشرقة عن حكومتنا".



ولى عهد دبى

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وفى سياق آخر اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قرارا بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية فى دبى، فى خطوة من شأنها المساهمة فى تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

وقال حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمى بتويتر أمس الأربعاء :"تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدت خلال اجتماع المجلس التنفيذى قرارًا بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية فى دبى، فى خطوة من شأنها المساهمة فى تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين".

وتابع :"دور الحكومة الارتقاء بدبى إلى مصاف المدن الأكثر تقدمًا ونموًا وسعادة فى العالم.. ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية فى المجتمع".

واستمر :"كما اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذى استراتيجية التعليم الطبى والأبحاث فى دبى والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية".