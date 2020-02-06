شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يصدر عفوا عن 6 آلاف سجين فى إطار سياسة الرأفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الخميس قرارا بالعفو عن أكثر من ستة آلاف سجين فى إطار سياسة الرأفة التى تجاوز نطاقها بوادر تصالحية قام بها سلفه، ويسعى تبون، الذى فاز فى ديسمبر فى انتخابات رفضتها حركة احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير كامل للنخبة الحاكمة، لاحتواء اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عام.

ويأتى العفو الجماعى هذا الأسبوع فى أعقاب عرض بالحوار مع المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم فى المظاهرات وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والاجتماع مع شخصيات معارضة.

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وبإضافة 3471 سجينا صدر عفو عنهم هذا الأسبوع يكون تبون قد عفا عن نحو عشرة آلاف سجين يقضون أحكاما بالسجن 18 شهرا أو أقل.

وقال التلفزيون الجزائرى إن الرئيس عبد المجيد تبون عين أمس الأربعاء توفيق حكار رئيسا جديدا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك، وسيحل حكار، وهو مسؤول تنفيذى كبير فى سوناطراك، محل كمال الدين شيخى الذى تولى رئاسة الشركة قبل أشهر قليلة.

وقالت شركة سوناطراك الجزائرية ، إنها رفعت سعر بيع مزيج خامها الصحراوي للتحميل في ديسمبر 2019 بعلاوة 1.20 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.