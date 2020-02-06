شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى يعتمد الموضوعات المدرجة على ملف القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ختام أعمال دورته العادية الـ105 على المستوى الوزارى بالجامعة العربية اليوم الموضوعات الواردة فى الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى دورتها العادية الـ31 المقررة بالجزائر، ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة عددا من البنود منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك ، وتقرير حول متابعد تنفيذ قرارات القمة العربية العادية الاخيرة في تونس 2019 ، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019 ، الاستراتيجية العربية للسياحة ، دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة .

كما اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة الاتحاد الجمركي العربي ، الاطار الاستراتيجي العربي لمهننة العمل الاجتماعي ، معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ، الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030 ، انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين .

ورحب المجلس بالاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة للحامعة والدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019 .

كما تابع المجلس تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة في مالابو بغينيا الاستوائية 2016 ، وأحيط المجلس علما بالموضوعات المطروحة في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الافريقية في دورتها الخامسة بالرياض الشهر المقبل .

وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له للنظر في الموضوعات المدرجة في ملف القمة المقبلة بالرياض .

كما تابع المجلس محور أعمال دورته حول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي " حيث وافق المجلس على تقرير وتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة حيث طلب من الدول الاعضاء اخطار الامانة العامة بالاجراءات المتخذة بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بقضايا منطقة التجارة الحرة .

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وحث المجلس الدول على الاسراع في اجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد لتسريع دخولها حيز التنفيذ .

وطلب المجلس من الامانة العامة للجامعة استكمال الدراسات الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي ، كما وافق على القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية .

كما اعتمد المجلس دليل الاجراءات الجمركية العربي الموحد ، ورحب المجلس بالدور الذي يقوم به الجهاز العربي للاعتماد باعتباره أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقش المجلس قرارا بشأن الاستثمار في الدول العربية واعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري ورفعها للقمة العربية للاعتماد .

كما وافق المجلس على الاستراتيجية العربية للسياحة بضيغتها المعدلة ورعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر للاعتماد

وناقش المجلس قرارا حول وضع منظمة المرأة العربية وقرر تشكيل لجنة من الدول الاعضاء لدراسة وتقييم أوضاع المنظمة وتعديل اتفاقية انشائها بما يتوافق مع قرارات المجلس .

وأكد المجلس في قرار له أهمية التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية خاصة مع الجانبين الصيني والهندي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وحوار الحضارات والمرأة.

وفيما يخص التنمية المستدامة .. وجه المجلس الشكر لمصر على استضافتها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة نوفمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب المجلس بمقترح التعاون الفني الاقليمي بين الدول الاعضاء بالجامعة العربية والمقدم من المملكة العربية السعودية والذي يهدف الى بناء قدرات الجهات المعنية بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبادل المعرفة والدروس المستفادة منه .

وتقرر عقد الدورة ال106 للمجلس على المستوى الوزاري في 27 أغسطس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة .

