منفذ عملية القدس..فلسطيني من حيفا اعتنق الإسلام مؤخرا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس الشرقية، الخميس، هو أحد سكان مدينة حيفا (شمال)، واعتنق الإسلام مؤخرا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن التحقيق الأولي، أظهر أن المسلح "كان من مدينة حيفا الشمالية، وقد اعتنق الإسلام مؤخراً".

أما القناة الإسرائيلية (12) فقد أشارت إلى أن المهاجم الذي لم تذكر اسمه، كان مسيحيا، قبل اعتناقه الإسلام.

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وأضافت المحطة ذاتها إلى أن عمره 40 عاما.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن المهاجم أطلق النار على عناصر من الشرطة الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة.

وأطلق عناصر الشرطة الإسرائيلية النار عليه، ما أدى إلى مقتله في المكان.

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