عضو بالرئاسي الليبي: حفتر غير جاد ولا يقبل إلا بالحل العسكري

ولد عبد الله/ الخليج 365

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، غير ملتزم بوقف إطلاق النار، ونحن أكثر الآن استعدادا لمواجهته.

وأضاف عماري، "نعلم أنه غير جاد في أي عملية سياسية، فهو لا يقبل إلا بالحل العسكري".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، بالعاصمة طرابلس، وتناول اللقاء تطورات الملف الليبي والقضايا المشتركة بين البلدين، بحسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

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وأضاف عماري، أنه "في ظل الهجوم على طرابلس ومحاصرتها، لا يمكن الحديث عن العملية السياسية، ويعرقل تقدمها ويؤثر سلبا عليها الانقسام الحاصل في مجلس الأمن، ما يعطي فرصة للدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر، للاستمرار في دعمه، وهذا ما نراه منذ توقيع موسكو".

وأشار إلى أهمية "فتح الموانئ النفطية كشرط لإنجاح أي حوار اقتصادي، وأن ما يتم صرفه خارج الميزانية من الحكومة الموازية وقوات حفتر، يسبب إنهاكا للاقتصاد الوطني، ويحمله مستقبلا تبعات مالية وقانونية".

من جانبه، أكد السفير الإيطالي، على موقف بلاده "على مواصلة العمل مع حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، وحرص بلاده على إنهاء الأعمال القتالية، وتحقيق وقف لإطلاق النار يلتزم به الجميع وألا يزداد الوضع سوءا"، بحسب البيان.

وأوضح أن الدور الإيطالي يكمن في العمل مع كل الدول لتقريب وجهات النظر المختلفة من أجل توحيد الجهود الدولية.

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