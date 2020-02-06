مصرع 11 شخصا في حادث تصادم بأسوان جنوبي مصر

القاهرة / الخليج 365
لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرين، الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة وشاحنة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان جنوبي مصر.
ونقلت بوابة أخبار اليوم (رسمية) عن غرفة إسعاف أسوان أنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين المركبتين ووقوع عدد من الوفيات والمصابين.
وأضافت أنه تم على إثر ذلك الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفيات أسوان الجامعي، والصداقة الجديدة.
يشار أنه قبل يومين، شهدت أسوان حادث تصادم مركبة أجرة مع أخرى خاصة بالقرب من الطريق الصحراوي نفسه، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص.
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