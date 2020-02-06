شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض» يضبط قائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة، والهروب من الموقع عقب ارتكاب الواقعة.
وأوضح المرور عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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