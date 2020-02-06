شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض» يضبط قائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة، والهروب من الموقع عقب ارتكاب الواقعة.

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وأوضح المرور عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.