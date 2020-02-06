شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم مهم من «التعليم» بشأن استقبال طلبات العمل بمدارس تعليم الكبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة التعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية لمراحلها (الابتدائي- متوسط- الثانوي)، بشأن استقبال طلبات المعلمين الراغبين في العمل بمدارس تعليم الكبار. وأكد التعميم على استقبال طلبات المعلمين الراغبين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي القادم 1441- 1442 هـ باستثناء معلمي التخصصات التالية ( التربية الفنية – التربية البدنية)، والتأكيد على معلمي المدرسة المتقدمين للترشح الليلي استكمال جميع بنود الاستمارة وصحة ودقة البيانات الموقع عليها وتقديمها قبل يوم الخميس الموافق 26-6- 1441هـ” .

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