شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «المرور» يوضح كيفية تفويض مالك مركبة لغيره عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المرور السعودي خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة «أبشر».

وأكد «المرور السعودي» عبر مقطع فيديو توضيحي نشره على موقع “يوتيوب” إنَّه لـ«تفويض مالك المركبة لغيره»، يجب أولًا الدخول لحساب «أبشر»، ومن ثم اختيار أيقونة التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، ثم إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

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وأشار المرور إلى أنَّ الخطوة الخامسة تتمثّل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.