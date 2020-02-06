شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاولة شخص إيذاء نفسه حرقاً بمنتزه بري غرب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو جمعية غوث للإنقاذ سليمان الربيعي، تفاصيل واقعة العثور على شخص حاول إيذاء نفسه حرقاً في منتزه بري غرب مدينة الرياض.

وأوضح الربيعي خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشخص الذي تم العثور عليه أثناء عملية المسح من قبل دوريات جمعية الغوث للإنقاذ، كان ممدداً على الأرض بعيداً عن سيارته وعليه آثار احتراق، مبيناً أنه جرى إنقاذه بعد حضور الجهات الأمنية والهلال الأحمر.

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وأشارت مصادر إلى أن الشخص الذي حاول إيذاء نفسه، هو أحد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر مقدم البرنامج عبدالله الغنمي.

يُذكر أن أحد أعضاء جمعية غوث للإنقاذ كان قد عثر خلال جولته في منتزه بري بغرب الرياض على شخص مصاب وعليه آثار احتراق بمنطقة الوجه، ويردد عبارات تدل على أنه حاول إيذاء نفسه، وعلى الفور قام بإبلاغ الدوريات الأمنية والإسعاف.