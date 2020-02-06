شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعتبر دهس جنود «إسرائيليين» في القدس «فعلاً مقاوماً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت حركة حماس الخميس، عملية دهس جنود «إسرائيليين» في القدس «فعلاً مقاوماً»، رداً على إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان «الفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية». وأضاف «على كل مكونات الأمة الوقوف إلى جانب مقاومة شعبنا المشروعة، وأن توقف بعض الأطراف العربية تطبيعها مع الاحتلال فهو إلى زوال».

كان 14 شخصاً بينهم 12 جندياً أصيبوا، بجروح بينهم حالة إصابة بالغة جراء عملية دهس في وسط القدس ليل الأربعاء. وقال المتحدّث باسم «الشرطة الإسرائيلية» ميكي روزنفيلد «فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي». كما قتل شاب فلسطيني الأربعاء برصاص «جنود إسرائيليين» في مدينة الخليل خلال احتجاجات ضد خطة ترامب للسلام.

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