رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك تعود للأرض بعد مهمة قياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء 2019، إلى الأرض الخميس بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية بلغت 328 يوماً، منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس هبوط كبسولة من نوع «سويوز» في كازاخستان، وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك ـ 41 عاماًـ بعدما أمضت 328 يوماً في المحطة المدارية الدولية. وكل من رائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو والروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وكسرت مهمة كوك الفضائية الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم مواطنتها رائدة الفضاء بيجي واتسون. كما حققت أيضاً إنجازاً بارزاً للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبياً مع زميلتها جيسيكا ماير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معاً في نفس الوقت في مهمة خارج المحطة.

وقالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» إن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالاً 227 مهمة سير فضائي للصيانة، شاركت رائدات في نحو 24 منها. وقامت كوك وماير بمهمتين أخريين للسير في الفضاء معاً في يناير /كانون الثاني.

وذكرت ناسا أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين بمعلومات هامة حول معرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية في جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.