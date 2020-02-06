شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف قصف إدلب .. والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الاتحاد الأوروبي الخميس، بوقف القصف الذي تشنه القوات السورية على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها. وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بيان أن "القصف والهجمات الأخرى ضد المدنيين في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف. الاتحاد الأوروبي يطالب كل أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عراقيل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".

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