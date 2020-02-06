شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية ( واس) الخميس، إن المملكة علقت سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين. ونقلت الوكالة عن المديرية العامة للجوازات قولها «سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة».

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