حلقة جديدة من «شاعر المليون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بثت مساء أمس الأول، الأمسية السابعة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، وذلك بحضور سلطان صالح أحمد الباكري، نائب السفير في سفارة الجمهورية اليمنية في أبوظبي، وعيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وشارك في الأمسية برزان السحيم الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، وعبد الله مبارك الحمومي من اليمن، وميثا الغافري من سلطنة عُمان، ومطرب بن دحيم العتيبي، ونبيل بن عاجان من السعودية، حيث تنافسوا في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم.

وتوزعت نتائج تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة كالتالي: برزان السحيم الشمري بنسبة 9%، وحمد المويزري الرشيدي 8%، وعبد الله مبارك الحمومي 44%، وميثا الغافري 29%، ومطرب بن دحيم العتيبي 8%، ونبيل بن عاجان 3%، بينما تأهل بنتيجة قرار لجنة التحكيم كل من برزان السحيم الشمري بنتيجة 47/50، ومطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 47/50، فيما جاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: حمد المويزري الرشيدي 46/50، ميثا الغافري 46/50، نبيل بن عاجان 43/50، وعبد الله مبارك الحمومي 41/50.

وتم الإعلان عن شعراء الأمسية الثامنة والأخيرة في المرحلة الأولى، والذين سيتنافسون للتأهل للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، هم: سلطان بن معتب الدوسري ومحمد البندر المطيري ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، وعامر بن فواز العجمي من الكويت، وعبد الله بن فهم من الإمارات، ومحمد حمدان العنزي من الأردن.