دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ستتيح شراء تطبيقات ماك و iOS ضمن حزمة واحدة

سيتمكن مستخدمو أجهزة آبل من شراء تطبيقات ماك و iOS معًا ضمن حزمة واحدة ولأول مرة مع وصول تحديثات النظام في مارس.

إذا كنت من مستخدمي منتجات شركة آبل وتمتلك أجهزة الشركة التي تعمل بأنظمة مختلفة، فهنا بشرى سارة موجهة إليك! فوفقًا لأحدث نسخة تجريبية من أداة المطورين Xcode، ستكون هناك ميزة تسمح للمستخدمين بشراء تطبيقات ماك و iOS ضمن حزمة واحدة عالميًا، بحيث عند شراء تطبيق ما لهاتف آيفون وهناك نسخة منه متواجدة على ماك، ستتمكن من الاستمتاع بها بنفس الوقت.

تتمحور الإضافة الجديدة حول سماح المطورين للمستخدمين بالاستفادة من تطبيقاتهم التي تتواجد على أكثر من منصة بمجرد شرائها مرة واحدة.

كانت آبل قد وفرت مزايا تتيح للمستخدمين تحويل تطبيقات iOS إلى تطبيقات ماك بسهولة للوصول لعدد أكبر من المستخدمين باستخدام المنصة الأخرى، ويبدو أن الميزة الجديدة بمثابة امتداد لما بدأته الشركة لإيجاد روابط أكبر بين مختلف أجهزتها وأنظمتها.

الميزة الجديدة ستتاح في شهر مارس القادم، وهي اختيارية وليست اجبارية للمطورين الذين يمتلكون تطبيقات على مختلف أنظمة آبل.

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ومن المنتظر أن تظهر الميزة مع وصول تحديثات أنظمة iOS 13.4، ماك كتالينا 10.15.4، وtvOS 13.4 لعامة المستخدمين الشهر القادم.

إضافة مميزة للمستخدمين في حال طبقها مطورو التطبيقات، حيث تساهم في تقارب أنظمة آبل على مختلف الأجهزة بطريقة مميزة.

المصدر:

MacRumors

التدوينة آبل ستتيح شراء تطبيقات ماك و iOS ضمن حزمة واحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.