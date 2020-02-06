الرئاسة الفلسطينية تُدين قتل إسرائيل لثلاثة مواطنين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أدان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الخميس، التصعيد الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "صفقة القرن الأمريكية المزعومة، هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من "التصعيد الإسرائيلي الممنهج".

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وقال إن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، الخميس، بينهم شرطي، في مدينتي جنين، والقدس، بالضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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