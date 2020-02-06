بروكسل/شريفة جاتين/الخليج 365
دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب السورية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر الخميس عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، و مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانز ليناركيتش، حول الوضع الحالي في إدلب.
وجاء في البيان: "الآلام الكبيرة التي يعاني منها السكان المدنيون في شمال غرب سوريا أمر غير مقبول. يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا على أن الأزمة السورية ليس لها حل عسكري".
وذكر البيان أن نحو 500 ألف شخص أضطروا لمغادرة منازلهم خلال الشهرين الأخيرين فقط.
وطالب أطراف النزاع بالامتثال لقواعد القانون الدولي لحماية المدنيين، داعيا إياهم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الهجمات على إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.