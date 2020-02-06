العراق.. مسلحون يغتالون قياديا في فصيل مسلح يتبع الصدر بالبصرة

العراق / عامر الحساني / الخليج 365



أفاد مصدر أمني بقيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادي في فصيل مسلح يتبع مقتدى الصدر، اليوم الخميس في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.



وقال المصدر وهو ضابط برتبة نقيب بشرطة البصرة للأناضول، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على القيادي في "سرايا السلام" حازم أبو سجاد الحلفي قرب جسر محمد القاسم غربي مدينة البصرة.



وأضاف المصدر أن الحلفي توفي على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار، مشيراً إلى أن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتضح فيما إذا كان الحادث مرتبطاً بتطورات الاحتجاجات.



ويأتي الحادث وسط تزايد حدة التوتر بين الحراك الشعبي المناهض للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة وأنصار الصدر من أصحاب "القبعات الزرق" الذين ينضوون أيضا في "سرايا السلام"، والأخير أحد فصائل "الحشد الشعبي".



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ويشن أصحاب "القبعات الزرق" حملة منسقة، منذ الاثنين، لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، وذلك بناء على أوامر الصدر.



وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.



ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.



ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

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