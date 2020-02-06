إصابة 79 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب 79 فلسطينيا، بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الخميس، في بلدة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع أربعة مصابين بالرصاص المطاطي، أحدها بالرأس، و75 مصابا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، غالبيتهم أطفال، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت جالا.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت في بلدة بيت جالا، بين عشرات الشبان، وقوة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة.

وأضاف الشهود، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة، وتفتيش منازل ومحال تجارية، ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.



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وأوضح الشهود، أن القوات صادرت مركبة فلسطينية خلال العملية.

وقال مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا للعلاج ميدانيا لعشرات المصابين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويفصل الجدار الإسرائيلي البلدة عن مدينة القدس المحتلة، حيث أصيب فجرا 12 جنديا إسرائيليًا، إثر حادث دهس وقع في المدينة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، نقلا عن نجمة داود الحمراء (جمعية إسعاف حكومية) بأنّ أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وأشارت القناة إلى أنّ هناك شبهات بوجود خلفية "قومية" لحادث الدهس.

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