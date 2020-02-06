تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص إسرائيلي، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)، في مخيم جنين للاجئين، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى.وردّد المشاركون في التشييع هتافات منددة بممارسات الاحتلال، حسب مراسل الخليج 365.

وفجرا، استشهد "أبو طبيخ"، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، عقب هدم قوة إسرائيلية، منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

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واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

ويتهم "القمبع" بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.

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