استشهاد شرطي فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



استشهد شرطي فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، ليرفع عدد الشهداء اليوم الخميس، لاثنين.

ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي، عن مراسله في مدينة جنين أن حصيلة الشهداء في مدينة جنين ارتفعت لإثنين.

وقال منير الجاغوب، الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة فتح، إن الشهيد الثاني شرطي فلسطيني، ويدعى طارق بدوان.

وفجر اليوم، استشهد يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)" من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا (شرق)، خلال مواجهات في مدينة جنين، عقب هدم قوة إسرائيلية، منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

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واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

ويتهم "القمبع" بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن صهيوني.

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