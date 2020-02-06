استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شرطي بالضفة الغربية

القدس-رام الله/ قيس أبو سمرة-عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365-

استشهد ثلاثة فلسطينيين، الخميس، بينهم شرطي، في مدينتي جنين، والقدس، بالضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينيين اثنين، استشهدا، خلال مواجهات اندلعت، الخميس، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب طارق بدوان، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها فجرا، فيما قال لؤي رزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "بدوان" شرطي، وأصيب أثناء تأدية واجبه الشرطي في مقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين".

كما استشهد فجرا، يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)" من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا (شرق)، خلال مواجهات في مدينة جنين، عقب هدم قوة إسرائيلية، منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

أما بالبلدة القديمة من مدينة القدس، فقد قتلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينيا، بعد أن قالت إنه أطلق النار على عناصرها.



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وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينيا، قُتل برصاص الشرطة، دون أن تعطي مزيدا من المعلومات عن هويته.

وكان مراسل وكالة الخليج 365 بمدينة القدس، قد ذكر في وقت سابق أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الموجودة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، قد أطلقوا النار على فلسطيني.

ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم إن قوات الشرطة الإسرائيلية، أغلقت عدد من البوابات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.



وقالت الشرطة في تصريح سابق، وصل وكالة الخليج 365، إن الفلسطيني أطلق النار على الشرطة.

وأضافت "وقع هجوم على الشرطة المتواجدة قرب باب الأسباط، وتم إطلاق النار عليهم، وأصيب أحد عناصر الشرطة وتم نقله الى المستشفى في حالة طفيفة".



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