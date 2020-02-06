الأرصاد: المملكة على موعد مع كتلة هوائية شديدة البرودة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، بياناً جديداً توقعت فيه تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على المعظم المناطق مع نشاط للرياح السطحية من غد الجمعة للثلاثاء القادم.

وتابعت: فرصة لهطول أمطار خفيفة من غد الجمعة ليوم الاثنين القادم بعدة مناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق من مساء السبت القادم، ويتوقع أن تصل للصفر بمناطق عدة وإلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد.

تفصيلاً، تشير التوقعات إلى أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة من يوم الجمعة إلى الاثنين على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك من مساء يوم الجمعة، ويتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم السبت، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك، بينما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمد لتؤثر على القصيم والأجزاء الشمالية من الرياض والشرقية والمدينة المنورة ابتداءً من مساء الاثنين.