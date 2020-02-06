النصر يخشى مفاجأة الفتح.. والأهلي يواجه صحوة الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

لا ينتظر النصراويين من فريقهم أي تعثر جديد في طريق المحافظة على لقب بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما يستضيف فريقهم نظيره الفتح، الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة الـ17 من الدوري.

وفقد النصر صدراته في الجولة الماضية بعد تعادله أمام ضمك 1-1 ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال الذي فاز على الرائد 3-1 أمس وقبلها استفاد من تعثرالنصر وانتصر على أبها ليخطف منه الصدارة في الجولة الماضية.

وعزز النصر صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدة تعاقدات كان أبرزها الثنائي عبدالعزيز الدوسري لاعب الفيصلي، وخالد الغنام لاعب القادسية اللذان من المرجح أن تكون مواجهة الفتح الظهور الأول لهم في حال اكتمال جاهزيتهم البدنية.

في الجانب الآخر لا يملك الفتح أي خيار أمام النصر سوى تحقيق الانتصار بعد أن بات شبح الهبوط قريباً منه حيث يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط، وباتت خطواته نحو دوري الدرجة الأولى تتسارع بعد نهاية كل جولة.

وكانت مواجهة الدوري الأول بين الفريقين في الأحساء انتهت نصراوية بهدف وحيد أحرزه فراس البريكان.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة يأمل النادي الأهلي في اقتحام سباق المنافسة على بطولة الدوري ومزاحمة الهلال والنصر على صدارة الترتيب حيث يستضيف نظيره الاتفاق.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 30 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف و5 نقاط عن الهلال المتصدر وينتظر تعثرهما من أجل الاستفادة والاقتراب أكثر من الصدارة.

وعلى الرغم من الفراغ الإداري الذي يمر به النادي الأهلي بعد إعفاء رئيسه السابق أحمد الصائغ وأعضاء مجلس إدارته من النادي إلا أن الجماهير الأهلاوية تعول كثيراً على رفاق دجانيني تفاريس والألماني ماركو مارين في مواصلة مزاحمة المتصدر والوصيف في الدوري وتحقيق الانتصار على الاتفاق بغياب عمر السومة هداف الفريق وزميله البرازيلي جوزيف دي سوزا.

في المقابل يدخل الاتفاق مواجهة الأهلي بمعنويات عالية بعد انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة 2-1 وعودته إلى الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 20 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار على الأهلي لتحسين مركزه في سلم الترتيب.