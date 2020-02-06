شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد: لم نسجل أي إصابات بـ«كورونا الجديد» داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

Advertisements

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت فيها أنَّه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، مبينة أنَّها فحصت 3195 مسافرًا قادمًا من الصين عبر الرحلات المباشرة، و1116 مسافرًا عبر الرحلات غير المباشرة.