مقتل فلسطيني وإصابة 5 أخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات من الجيش مدينة جنين لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة أسير فلسطيني. وأعلنت مصادر طبية مقتل شابا / 19 عاما/، وإصابة خمسة آخرين برصاص حي في القدم ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة. وبحسب شهود عيان ، تخلل المواجهات اشتباكات مسلحة "حيث أطلق شبان النار بكثافة باتجاه قوات الجيش" الذي لم يعلن عن وقوع إصابات. Advertisements وكان فتى فلسطيني قتل أمس الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية. وتشهد مدن الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن.

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