السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا المتحور الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.
ولفتت الجوازات ، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم الخميس ، إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين .
وأضافت أنه في حال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للسعودية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الصحية في الصين اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 563 شخصا على الأقل بعد أن لقي 73 شخصا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.
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