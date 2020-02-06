لهذا السبب.. ضوء النهار يسعد كبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يعد ضوء النهار مهما لصحة كبار السن على المستويين الجسدي والنفسي لما يمنحه لهم من فوائد.



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ووفقا لمجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية فإن هذا الضوء له تأثير كبير في ضبط إيقاع النهار والليل، ما يسهم في الحد من اضطرابات النوم.

وأوضحت المجلة أنه يساعد الجسم على بناء فيتامين "د" المعروف باسم "فيتامين الشمس" الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام وإفراز هرمون "السيروتونين" المعروف باسم "هرمون السعادة"، ويحد من إفراز هرمون "الميلاتونين" المعروف باسم "هرمون التعب".

ونصحت المجلة الألمانية كبار السن بأن يحرصوا على التنزه خلال النهار لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا من أجل التعرض لضوء الشمس.